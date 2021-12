Stampanti aziendali hackerate con messaggi 'anti-lavoro': ecco cosa sta accadendo

Pensate di trovarvi sul posto di lavoro: dando un'occhiata ai documenti legati alla stampante aziendale, notate la presenza di messaggi che vanno contro la vostra compagnia o che vi invitano a prendere una pausa. Nessuno all'interno dell'azienda sa nulla su quei documenti. Potrebbe sembrare la trama di un film, ma sta accadendo davvero.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo ed Engadget (la fonte originale è VICE), dozzine di compagnie sparse per il globo sarebbero finite al centro di un attacco hacker legato alle stampanti aziendali. Le segnalazioni non mancano di certo su Reddit e stando a queste ultime sembra che i messaggi abbiano a che fare con il subreddit r/antiwork, che viene citato nella parte finale di alcuni documenti.

In parole povere, a quanto pare un non meglio noto gruppo di persone (anche se in realtà potrebbe trattarsi di un singolo) starebbe sfruttando vulnerabilità relative alle stampanti aziendali per inviare ai dipendenti messaggi "anti-lavoro". Per intenderci, in alcuni documenti si fa riferimento al fatto che "il tempo è la risorsa più preziosa a disposizione" di un essere umano, nonché che "la vita è breve".

In alcuni casi si arriva a citare direttamente grandi aziende, accusandole di pagare troppo poco i dipendenti. In particolare, sembra che ci sia un movimento che chiede una paga oraria di almeno 25 dollari. Insomma, i dipendenti di un buon numero di aziende si stanno vedendo "recapitare" messaggi di questo tipo mediante le stampanti aziendali.

Stando ad alcuni ricercatori di sicurezza, l'attacco hacker non sarebbe mirato (le compagnie coinvolte a quanto pare non vengono scelte, ma i messaggi verrebbero "semplicemente" inviati a un po' tutte le stampanti vulnerabili "disponibili"). In ogni caso, la confusione generata all'interno delle compagnie è ovviamente tanta e chiaramente non è ben noto chi abbia realizzato i documenti.

Qualcuno su Reddit ha messo in dubbio il fatto che ci sia realmente stato un attacco hacker, ma alcuni esperti di sicurezza sembrano invece confermare che sono state sfruttate delle vulnerabilità legate alle stampanti. D'altronde, in passato qualcuno aveva messo in atto un attacco hacker simile per inviare messaggi relativi a PewDiePie.