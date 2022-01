Le stampanti Canon non riconoscono il toner e le cartucce originali: come risolvere

Come se non bastasse l'impatto della crisi dei semiconduttori sulle stampanti Canon, di cui abbiamo parlato nelle scorse ore, piove sul bagnato per il produttore. Nelle ultime ore, infatti, Canon ha ricevuto varie segnalazioni da parte di utenti che non si sono visti riconoscere le cartucce originali.

Come riportato da The Verge, infatti, per fare fronte alla crisi dei semiconduttori Canon si è trovata costretta a mettere in vendita del toner originale ma senza il chip DRM, che è in grado di stabilire se una cartuccia è originale o meno e che viene riconosciuto dalla stessa stampante per verificarne l'autenticità.

Gli utenti, però, si sono trovati di fronte ad un messaggio d'errore, che li avvisava che la cartuccia inserita all'interno della stampante non è originale. Nulla di particolarmente grave, visto che come spiegato dallo stesso supporto, basta cliccare sul pulsante "ignora" nel cartello che compare al momento della stampa per continuare ad utilizzarla in maniera regolare e senza alcun problema.

L'aspetto più fastidioso è però dettato dal fatto che tale avviso compare prima di ogni stampa, il che potrebbe pregiudicare l'esperienza in caso di utilizzi frequenti.

A rendere il tutto ancora più grave è che gli utenti meno informati si sono trovati di fronte a questo errore dopo aver comprato una cartuccia o toner Canon originali, ma prive del DRM al suo interno. Sul sito web tedesco di Canon è stata predisposta una pagina di supporto originale con la lista dei modelli interessati e le istruzioni che spiegano come continuare ad utilizzare regolarmente la stampante.