È stata stampata la prima carne di Wagyu al mondo in 3D

La carne stampata in 3D sta compiendo grandi passi in avanti. Recentemente, infatti, gli scienziati dell'Università di Osaka hanno prodotto la prima carne di Wagyu stampata in 3D al mondo. Come hanno fatto? Hanno "semplicemente" preso delle cellule staminali da alcuni bovini giapponesi.

Queste razze bovine sono molto ricercate grazie alla loro carne intensamente marmorizzata, capace di produrre una elevata quantità di tessuto ricco di grassi insaturi. É proprio questa caratteristica che dona alla carne il suo sapore e la sua consistenza. Così come potrete immaginare, quindi, la stampa 3D della carne di Wagyu è un'impresa estremamente difficile.

Tuttavia, il team di ricercatori è riuscito nell'impresa di replicare questa carne utilizzando una tecnica speciale e creando un precedente che potrebbe aprire la strada a un futuro ancora più sostenibile grazie alla carne coltivata in laboratorio. Secondo quanto riferito sulla rivista Nature Communications, i ricercatori hanno utilizzato due tipi di cellule staminali: cellule satelliti bovine e cellule staminali isolate dalle mucche Wagyu.

Le cellule staminali sono state incubate e sono diventate le cellule necessarie per comporre la carne (muscoli, grasso e vasi sanguigni). Successivamente quest'ultime sono state "assemblate" insieme fino a creare l'aspetto caratteristico della carne di Wagyu. Per farvi capire meglio, i ricercatori hanno adattato una tecnica utilizzata per produrre la caramella giapponese Kintaro, un antico dolce tradizionale formato in un lungo tubo e tagliato a fette (così come potrete vedere qui sotto). Le pile sono state affettate perpendicolarmente e sono state "unite insieme" per formare la carne

Il team non ha rivelato il costo per la produzione dell'alimento e non ha ancora rivelato quando potrebbe essere disponibile sul mercato. I loro risultati sembrano essere promettenti e offrono un alto grado di personalizzazione. Recentemente è stata creata la prima fabbrica al mondo di carne coltivata in laboratorio. Vi starete sicuramente chiedendo: come funziona il processo di creazione di questo alimento? Qui abbiamo cercato di spiegarvelo.