Finalmente è stato trovato Stan, il T. rex più costoso mai venduto

Il Tyrannosaurus Rex più costoso della storia (per ora) è senza dubbio Stan, venduto all'asta per 31,8 milioni di dollari nell'ottobre 2020. Dopo l'acquisto i resti del dinosauro si sono "persi nel nulla" e non sono più stati ritrovati... almeno fino ad oggi!

No, non si trova in casa di The Rock come alcuni avevano affermato, ma ad Abu Dhabi, in attesa dell'inaugurazione nel 2025 di un Museo di Storia Naturale. Una notizia che rende molto felici i paleontologi e tutti gli appassionati, poiché l'esemplare scheletrico sarà quantomeno visibile a tutti, piuttosto che far parte di una collezione privata inaccessibile.

"Sono davvero contentissimo", ha dichiarato Pete Larson, paleontologo, presidente e fondatore del Black Hills Institute (BHI) nel South Dakota, la società che in precedenza possedeva e ospitava Stan. Secondo i registri commerciali degli Stati Uniti, un carico del peso di 5,6 tonnellate e del valore di 31.847.500 di dollari - l'esatta cifra con cui è stato acquistato Stan - è stato esportato da New York negli Emirati Arabi Uniti nel maggio 2021.

Il Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi (la seconda città più popolosa dopo Dubai degli Emirati Arabi Uniti), grande 35.000 metri quadrati, sarà un "istituto di ricerca scientifica e insegnamento e una risorsa educativa per conoscere la storia in evoluzione del nostro pianeta". "Se Stan ora fa parte di una collezione in un museo di storia naturale a cui è possibile accedere per scopi di istruzione e ricerca, credo che per molti paleontologi sarà una vittoria", ha dichiarato a LiveScience Darla Zelenitsky, assistente professore di paleontologia all'Università di Calgary in Alberta, in Canada.