Stanca dei servizi di streaming, mette a nuovo un vecchio iPod: ora ci gira Doom!

All'ingegnere software Ellie Huxtable proprio non vanno giù i nuovi sistemi di fruizione della musica, e per questo motivo ha deciso di mettere a nuovo un vecchio iPod. Così, armata degli schemi di iFixit ed una buona dose di strumenti, ha deciso di rimettere a nuovo il lettore mp3 di Apple.

Il processo ha richiesto svariati step, ma grazie a questi ora il dispositivo include una batteria più grande, un sistema operativo personalizzato su cui gira anche Doom e soprattutto quattro slot per le schede microSD su cui può memorizzare tutta la musica che desidera.

L'idea le è venuta quando si è resa conto che non ascoltava alcuni dei suoi artisti preferiti da molto tempo, ma non perchè non le piacessero più, ma perchè nessun algoritmo dei principali servizi di streaming musicali glieli suggeriva.

Così, ha deciso di dare il via a questo ambizioso progetto che ha riguardato un iPod di quinta generazione, su cui ha aggiornato la batteria e gli slot per lo storage. L'ingegnere si è avvalsa dell'iFlash Quand che le ha permesso di inserire quattro schede SD che consumano meno energia ed emettono meno calore rispetto agli hard disk classici.

Per le batterie invece ha utilizzato un sistema più tradizionale, a differenza del design che ora presenta una scocca su cui è stampato il circuito interno. Il risultato è davvero impressionante ed anche Motherboard è rimasta piacevolmente colpita.

Il progetto è diventato virale e Huxtable ha pubblicato un thread su Twitter in cui descrive in maniera più dettagliata il suo lavoro.

Pur ormai essendo uscito dai radar, l'iPod è tornato ad essere un oggetto del desiderio grazie ad alcuni video di TikTok.