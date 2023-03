Stanchi di vivere sulla Terra? Una missione cercherà pianeti abitabili su Alfa Centauri

Siete stanchi di vivere sul pianeta Terra? Che ne dite di trovare casa nel sistema di Alfa Centauri? Scherzi a parte, una nuova missione progettata da un team dell'Università di Sydney cercherà pianeti abitabili proprio nel "vicino" sistema stellare. Alfa Centauri è infatti situato a "soli" 4.376 anni luce di distanza. Pronti a partire?

Purtroppo, nonostante la sua "vicinanza", ripetute indagini astronomiche non sono riuscite a trovare prove concrete dell'esistenza di esopianeti in grado di ospitare la vita. Un rilevamento reso particolarmente difficile dal fatto che Alfa Centauri è un sistema binario, costituito quindi da due stelle in orbita l'una intorno all'altra, il che rende alquanto problematico scovare pianeti.

Già nel 2019 la Breakthrough Initiatives aveva annunciato un nuovo progetto per trovare i famosi "esopianeti della porta accanto", utilizzando un particolare telescopio per il monitoraggio interferometrico del locus orbitale del nostro vicinato astronomico, il TOLIMAN (dall'antico nome arabo della stella).

Ora, la nuova missione del team dell'Università di Sydney, utilizzerà il metodo di astrometria per trovare (si spera) esopianeti potenzialmente abitabili nel sistema Alfa Centauri. Monitorando la posizione apparente di una stella nel cielo, si andrà alla ricerca di segni di oscillazione quali indicatori che le forze gravitazionali (come i pianeti stessi) stanno agendo su di essa.

Recentemente, l'Università di Sydney ha anche firmato un contratto con la EnduroSat, uno dei principali fornitori di microsatelliti e servizi spaziali con sede a Sofia, in Bulgaria, per il supporto della missione al momento del lancio.

Il prof. Peter Tuthill, docente di fisica presso il Sydney Institute for Astronomy (SIfA) e scienziato capo della missione TOLIMAN, ha affermato in un comunicato: "Alfa Centauri è incredibilmente vicino a casa. Gli astronomi hanno scoperto migliaia di esopianeti al di fuori del nostro Sistema Solare, ma la maggior parte si trova a migliaia di anni luce di distanza, oltre la nostra portata".

"La moderna tecnologia satellitare ci consentirà di esplorare il nostro vicinato stellare e forse gettare le basi per future missioni spaziali che percorreranno i vuoti interstellari verso il sistema Centauri", ha aggiunto.

Quest'ultimo progetto è solo uno dei tanti supportati dalla Breakthrough Initiatives, che sta già avendo un ruolo fondamentale nella ricerca di segnali di vita intelligente extraterrestre con il suo progetto avanzato Breakthrough Listen, il più grande programma mai realizzato (SETI).

D'altronde, il progetto TOLIMAN si adatta perfettamente anche ad un'altra iniziativa del gruppo, la Breakthrough Starshot, una missione interstellare (ancora in fase di proposta) che sfrutterà i progressi nella miniaturizzazione, nuovi materiali all'avanguardia ed una propulsione alternativa, per inviare un nanoveicolo proprio su Alfa Centauri.

A proposito, sapete quanto impiegheremmo per raggiungere Alfa Centauri? D'altronde, sono ormai in progetto da diversi anni alcune missioni volte all'esplorazione di Alfa Centauri e del vicinato galattico.