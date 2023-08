Stanco delle zanzare? Ecco cosa potrebbe funzionare realmente

Direttamente da uno studio effettuato dai ricercatori dello University College di Londra e in seguito pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Communications, ci viene suggerito un nuovo metodo che potrebbe allontanare definitivamente questi piccoli e fastidiosi insetti.

Dopo aver visto una triste verità e cinque falsi miti sulle zanzare, per quanto possa apparire banale la scoperta in questione dimostra l’esistenza non solo di una sorta di "orecchio", ma anche di un intero apparato uditivo (in grado di ricevere ed elaborare le vibrazioni provenienti dall’ambiente circostante) posto all’interno delle zanzare.

In particolare, come spesso accade nel mondo animale il principale utilizzo sembrerebbe essere quello riproduttivo. All’interno di uno sciame composto da diversi individui, il loro udito permette infatti di riconoscere il "partner" di sesso opposto disponibile ad accoppiarsi.

I ricercatori hanno inoltre scoperto che in queste delicate fasi in cui il maschio va alla ricerca di una femmina, vengono prodotti e rilasciati diversi ormoni tra cui l’octopamina, principale responsabile del controllo dei recettori acustici e che deve il suo nome al polpo, in cui venne scoperto per la prima volta.

Oltre alla sensazionale ma complessa scoperta che può impedire alle zanzare di pungerci, a questo punto gli autori suggeriscono che considerata l’estrema importanza che rivista tale apparato per l’insetto, potrebbe essere sufficiente creare dei composti chimici (insetticidi) in grado di mandare letteralmente in tilt l’udito, impendendo la riproduzione. Per quanto possa apparire cinico e da alcuni punti di vista perfino crudele, potrebbe presto essere prodotto.