Stand By Me - Ricordo Di Un'Estate: steelbook a un prezzo IMPERDIBILE

Un giorno Vern ascolta per caso la conversazione tra suo fratello maggiore Billy e un amico, viene a conoscenza che i due, dopo aver rubato una macchina per fare un giro fuori città, si sono imbattuti casualmente nel cadavere di un ragazzino e non ne hanno denunciato il ritrovamento alla polizia a causa del furto appena commesso.

Raccontata la cosa agli amici, capiscono debba trattarsi del corpo di Ray Brower, un dodicenne scomparso tre giorni prima, dopo essersi allontanato da Castle Rock per raccogliere mirtilli.

Spinti dal desiderio di avventura e dall'incoscienza della loro età, decidono di mettersi in cammino lungo i binari della ferrovia per ritrovare il cadavere.

Rivivi o vivi per la prima volta la loro avventura

