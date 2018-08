Stando ad un nuovo leak, il vero punto di forza dell'Xperia XZ3 starà nelle colorazioni

Sony si è sempre contraddistinta negli anni per la sobrietà con la quale ha dato vita agli smartphone della gamma Xperia. Sia nei colori, che spesso si limitavano al grigio, al nero ed a poche altre tonalità, sia nelle forme, sempre squadrate e lineari, i device della casa giapponese non hanno mai stupito per originalità o stravaganza.

Presto però le cose potrebbero cambiare, grazie al nuovo top di gamma Xperia XZ3. Stando ad un'indiscrezione riportata dal portale MySmartPrice, Sony ha intenzione di dotare il suo flagship 2018 di una gamma di colori rivisitata ed inedita: il rumor menziona le colorazioni Burgundy, Verde, Bianca e Nera, che possono suonare come piuttosto classiche ed inflazionate, ma dalle foto trapelate si può notare come la compagnia giapponese sia riuscita a dare una certa personalità ad ognuna di esse, con delle sfumatura decisamente apprezzabili. Se le immagini si rivelassero autentiche, Sony potrebbe aver finalmente trovato il modo di dare un tocco di originalità e di frizzantezza ai suoi smatphone.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, sempre grazie ad un leak sappiamo che l'hardware con il quale verrà equipaggiato l'XZ3 sarà molto simile a quello già visto con il suo predecessore, l'XZ2. Stiamo parlando di un display da 5.7 pollici con risoluzione 2160×1080, senza notch, accompagnato da un processore Snapdragon 845 e da 6GB di RAM; la batteria invece dovrebbe essere da 3240mAh.

Nuovo sarà invece il sensore per la fotocamera, singolo e non doppio come la maggior parte dei suoi competitor, da 48 megapixel.