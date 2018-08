Stando ad un'icona di iOs, il prossimo iPad Pro avrà bordi ultra sottili ma niente notch

Arrivano nuove conferme sul design della futura linea di iPad Pro, provenienti direttamente dal sistema operativo mobile di Apple: la developer beta 5 di iOs 12 nasconde infatti un'icona che ritrae il terminale in un disegno piuttosto stilizzato, ma sufficiente per farne trapelare le caratteristiche estetiche.

Il nuovo maxi tablet della Mela avrà dei bordi ultra sottili ma niente notch: ciò significa che riprenderà solo parzialmente il design dello smartphone top di gamma del colosso di Cupertino, ovvero iPhone X. Se consideriamo il fatto che l'icona dell'attuale modello di iPad Pro lo ritrae nelle sue caratteristiche essenziali, con il pulsante home posizionato in basso ed una fotocamera frontale posta sulla parte superiore della scocca, ci sono buone probabilità che quella trovata nella developer beta 5 ci anticipi veramente il look dell'iPad Pro 2018.

Apple, nonostante la segretezza che ricopre la maggior parte dei suoi progetti futuri, ha già commesso questo piccolo ma significativo errore in passato: esattamente un anno fa un aggiornamento software rilasciato per HomePod finì per rivelare l'aspetto frontale della scocca di iPhone X, in un modo molto simile a quanto accaduto con iPad Pro.

A questo punto sorge però un dubbio. Alcuni rumor riportano che questo nuovo maxi tablet sarà equipaggiato con la tecnologia FaceID, ma dove verranno posizionati gli appositi sensori? Su iPhone X, ad esempio, si trovano nella parte superiore del terminale, esattamente dove c'è il notch, mentre iPad Pro a quanto pare non potrà vantare questa caratteristica.