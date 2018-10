Stando a diverse aziende cinesi, gli hacker sfruttano gli Apple ID per rubare denaro

Alipay e We Chat Pay, i due principali colossi cinesi che operano nel campo dei pagamenti digitali, hanno avvisato i propri utenti tramite un comunicato che gli hacker stanno sfruttando sempre di più gli Apple ID rubati per fare acquisti indesiderati, ai danni degli altri utenti.

Un problema piuttosto grave che Alipay, secondo Reuters, ha tentato più volte di risolvere instaurando un dialogo con Apple; anche WeChat Pay è a conoscenza della vulnerabilità degli Apple ID, confermata in una lettera spedita a Bloomberg.

"Fino a quando Apple non metterà una pezza a questa falla, gli utenti che hanno associato un sistema di pagamento al loro Apple ID (come Alipay, WePay o una semplice carta di credito) possono essere considerati vulnerabili nei confronti degli hacker" si legge nel documento scritto da Alipay.

Al momento non si conosce con esattezza quanto il problema sia diffuso in realtà, e quanti soldi siano stati sottratti agli utenti Apple; secondo i media cinesi in alcuni casi sono state registrate perdite per 290 dollari. Alcune fonti vicino ad Apple affermano che l'azienda ha intenzione di risarcire gli utenti coinvolti nei furti di denaro, anche se Cupertino non ha ancora rilasciato alcun comunicato ufficiale al riguardo.

Nel frattempo, un portavoce del colosso di Cupertino consiglia a tutti gli utenti di abilitare l'autenticazione a due fattori e di impostare una password sicura.