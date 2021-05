Stangata per Google in Italia: multa da oltre 100 milioni di Euro da parte dell'AGCM

L'AGCM ha annunciato di aver comminato a Google il pagamento di una multa da oltre 100 milioni di Euro in Italia per abuso di posizione dominante. Il Garante ha anche imposto a Big G di rendere disponibile l'app Enel X su Android Auto.

Nel provvedimento si legge che Google ha violato l'articolo 201 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Nello specifico, il Garante evidenzia che "attraverso il sistema operativo Android e l’app store Google Play, Google detiene una posizione dominante che le consente di controllare l’accesso degli sviluppatori di app agli utenti finali".

Le indagini ed accertamenti effettuati hanno mostrato che "Google non ha consentito l’interoperabilità dell’app JuicePass con Android Auto, una specifica funzionalità di Android che permette di utilizzare le app quando l’utente è alla guida nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di riduzione della distrazione. JuicePass consente un’ampia gamma di servizi funzionali alla ricarica dei veicoli elettrici, che vanno dalla ricerca di una colonnina di ricarica alla gestione della sessione ricarica passando per la prenotazione di una colonnina; quest’ultima funzione garantisce l’effettiva disponibilità dell’infrastruttura una volta che l’utente l’abbia raggiunta".

Infatti, rifiutando ad Enel X Italia di rendere disponibile JuicePass su Android, Google ha limitato la possibilità per gli utenti di utilizzare l'app in Italia quando sono alla guida di un veicolo elettrico ed hanno bisogno di effettuare la ricarica. In questo modo, secondo l'AGCOM, "ha favorito la propria app Google Maps, che può essere utilizzata su Android Auto e consente servizi funzionali alla ricarica dei veicoli elettrici, attualmente limitati alla ricerca di colonnine di ricarica e alla navigazione ma che in futuro potrebbero comprendere altre funzionalità, per esempio la prenotazione e il pagamento".