Stangata per Uber dall'UE: "è un taxi, non un intermediario, e dovrà agire come tale"

Altra stangata perdall'Unione Europea. La massima Corte del Vecchio Continente, infatti, in una sentenza pronunciata nella giornata di oggi ha riconosciuto il servizio della Silicon Valley come un vero e proprio fornitore di servizi di mobilità, e non come un'applicazione che fa da intermediario tra passeggeri e conducenti, come sostenuto.

L'attesa decisione apre le porte ai paesi di imporre norme più severe, in particolare nelle nazioni in cui è presente il servizio UberPop con piloti non professionisti, che in Italia è stato bloccato lo scorso anno dopo le proteste dei tassisti.

I giudici non hanno accolto la tesi di Uber, i cui legali avevano affermato che l'applicazione fa da intermediario e non fornisce un vero e proprio servizio. Nella sentenza si legge che "il servizio fornito da Uber è più di un servizio d'intermediazione, in quanto permette ad un driver non professionista di utilizzare il proprio veicolo per effettuare viaggi urbani". "L'applicazione fornita da Uber è indispensabile sia per i piloti che le persone che desiderano prenotare un viaggio urbano" si legge nella sentenza.

I legali della compagnia, ovviamente, non si sono detti d'accordo con la decisione dei giudici, ed hanno affermato che "questa sentenza non cambierà le cose nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, in cui operiamo già seguendo le leggi sui trasporti. Tuttavia, a milioni di europei sarà impedito di utilizzare applicazioni come la nostra. Come affermato dal nuovo CEO, è opportuno disciplinare i servizi come Uber, e continueremo il nostro dialogo con le città di tutta Europa. E' un approccio che intendiamo adottare per garantire che tutti possano ottenere un servizio affidabile attraverso qualche tap".

La decisione è arrivata dopo circa due anni, a seguito della denuncia presentata da un'associazione di taxi spagnoli che hanno sollevato la questione relativa alla concorrenza sleale operata da piloti che non disponevano di alcuna licenza di taxi.