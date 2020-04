Stanotte arriva la Superluna: cos'è, come vederla ed orari

Sarà una notte con gli occhi rivolti verso l'alto per milioni di italiani, che potranno godersi (ovviamente dai balconi di casa) la terza Superluna del 2020, definita da molti "la più bella dell'anno". Il motivo è stato dagli esperti ed è da ricercare nell'orbita lunare ellittica del nostro satellite.

Tale orbita solitamente ha una distanza dalla Terra che varia da 356mila a 406mila chilometri. Stanotte la Luna raggiungerà una distanza dal pianeta di 356.908 chilometri, quindi molto vicina al minimo. Questo fenomeno la farà apparire circa il 12% più grande e tra il 25 e 30% più luminosa.

Come osservare la Superluna di Aprile 2020

Gli esperti hanno immediatamente sottolineato che non sarà necessario alcuno strumento. In nostro soccorso dovranno arrivare le condizioni meteorologiche e climatiche: per godersi lo spettacolo infatti il cielo dovrà essere sereno, e vista l'alta pressione che sta interessando gran parte della Penisola, con temperature primaverili, non dovrebbero esserci grossi problemi.

Il fenomeno si potrà osservare in tutta Italia dal sorgere della Luna, tra le 18:30 e 19:30. Il momento di massima luminosità è previsto dopo le 20, ma la Superluna andrà avanti fino alle 6-7 di domani mattina, mercoledì 8 Aprile.

Per coloro che non possono assistere alla Superluna, non disperate: il prossimo appuntamento sarà in programma il 7 Maggio, quando speriamo di poterla vedere non per forza dal balcone di casa.

Lo scorso anno su queste pagine abbiano raccontato la Superluna di Marzo 2019.