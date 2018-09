Stanotte l'asteroide 2018 RC 'sfiorerà' la Terra: come vederlo dall'Italia

Sarà una notte speciale quella tra l'8 e il 9 settembre 2018. Infatti, l'asteroide 2018 RC, noto per avere delle dimensioni simili a quelle di un palazzo di 15 piani, "sfiorerà" la Terra. Si tratta di una "sorpresa", visto che 2018 RC è spuntato dal nulla circa una settimana fa.

Infatti, l'asteroide in questione è stato scoperto lo scorso 3 settembre dall'osservatorio del progetto Atlas, dell'Università delle Hawaii. Successivamente, i ricercatori hanno analizzato i movimenti di 2018 RC, arrivando alla conclusione che esso sarà visibile con strumenti amatoriali già da questa notte. In particolare, le condizioni migliori per osservarlo si verificheranno attorno alla mezzanotte. Nonostante questo, l'asteroide non sarà visibile a occhio nudo, ma basta un piccolo telescopio.

2018 RC passerà a circa 220mila chilometri dalla Terra, raggiungendo il suo punto più vicino alle ore 14:09 di domani 9 settembre 2018. "È un passaggio di tutta sicurezza, senza rischi di collisione con la Terra, ma è un'occasione preziosa per osservare questo corpo celeste. [...] L'osservazione è alla portata di un piccolo telescopio del diametro di 10-15 centimetri da puntare nella costellazione zodiacale dell'Acquario, si muoverà dalle costellazioni della Balena e dell'Acquario verso quella del Sagittario, passando da quelle del Pesce Australe e del Microscopio", ha dichiarato in merito Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, stando a Quotidiano.net. In parole povere, quindi, l'asteroide sarà visibile a sud, a circa 30 gradi di altezza.