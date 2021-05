Stanotte la Cina tenterà di far atterrare il suo lander su Marte

Il Pianeta Rosso inizia a farsi affollato e proprio questa notte la Cina tenterà di far atterrare il suo lander, Zhurong Mars, su Marte. Lo sforzo fa parte della missione Tianwen-1, la seconda che l'agenzia spaziale cinese ha inviato verso il pianeta. All'interno di un lander ci sarà un rover, che esplorerà le lande marziane.

Ye Peijian, consigliere capo per l'esplorazione interplanetaria della China Association for Science and Technology, ha rivelato durante una conferenza stampa che la capsula inizierà i suoi "sette minuti di terrore" intorno alle ore 01:00 del 15 maggio (quindi circa un'ora dopo la mezzanotte). Si tratta di un momento storico.

Questa potrebbe essere la prima volta che un rover che non è stato costruito dalla NASA atterrerà dolcemente sulla superficie di Marte. Così come vi abbiamo precedentemente raccontato, la missione Tianwen-1 è stata lanciata nel luglio 2020, e comprendeva un orbiter, un lander e un rover. Il veicolo spaziale si è posizionato attorno al Pianeta Rosso e, da allora, si è preparato per la discesa mappando la superficie sottostante.

Il modulo di discesa della Cina azionerà i propulsori per rallentare la sua discesa prima dell'atterraggio per finire nella regione dell'Utopia Planitia, una vasta pianura che si ritiene sia un bacino di impatto di circa 3.300 chilometri di diametro. Secondo gli scienziati in questa zona potrebbero esistere enormi depositi di ghiaccio ed è sicuramente un ottimo luogo per effettuare degli studi.

Insomma, staremo a vedere quello che succederà.