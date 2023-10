Stanotte l'evento Apple: orario, come vederlo e cosa presenterà

Stanotte Apple terrà il keynote “Veloce da paura”, in una collocazione particolare sia a livello di giorno che di orario. Tutto lascia presagire l’arrivo di diverse novità dal fronte Mac, ma non sono attese sorprese.

A che ora si terrà l’evento Apple del 31 Ottobre?

Il keynote Apple, l’ultimo di questo 2023, andrà in scena all’1:00 di domani, 31 Ottobre 2023. Nell’evento creato sul calendario, Apple fa riferimento ad un keynote della durata di poco più di due ore, ma non è da escludere che duri di meno

Cosa presenterà Apple durante l’evento del 31 Ottobre?

In Italia, l’evento è stato soprannominato “Veloce da Far Paura”. Il fulcro del keynote dovrebbe essere il nuovo chip M3, la new entry della gamma Apple Silicon che arriverà a poco più di un anno dall’ultimo M2. Al suo fianco, Tim Cook e soci dovrebbero presentare la nuova gamma di Mac 2023, tra cui dovrebbe figurare anche un iMac con M3, ma non mancheranno i laptop: al riguardo si parla di MacBook Pro con M3 Pro e Max, mentre non dovrebbe essere della partita il MacBook Air. Chiaramente, non sono escluse sorprese di alcun tipo e vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti.