Stanotte torna l'ora legale: come spostare le lancette ed a che ora

Stanotte, tra sabato 30 e domenica 31 Marzo 2024, torna l’ora legale che dà ufficialmente il via alla stagione estiva. Se per la maggior parte dei dispositivi d’elettronica tale cambio sarà automatico, grazie alla connessione ad internet, per gli orologi manuali non sarà così.

L’ora legale entrerà in vigore alle 2:00, quando le lancette dovranno essere spostate un’ora avanti. Cosa implicherà questo? Che si dormirà un’ora di meno per stanotte, ma fino al 27 Ottobre - quando tornerà all’ora solare con le lancette indietro di un’ora - si avrà un’ora di luce in più al giorno.

Le implicazioni però abbracceranno anche i consumi: secondo quanto riportato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, nel corso dei prossimi sette mesi si risparmieranno circa 90 milioni di Euro di elettricità, con un consumo di energia ridotto a circa 370 milioni di kWh che avrà dei risvolti importanti anche a livello ambientale con 170 milioni di tonnellate di emissioni in meno di anidride carbonica nell’atmosfera.

Sono ormai anni che anche a livello europeo si parla della possibilità di eliminare questo doppio passaggio che avviene due volte all’anno. Vari stati infatti si sono detti disposti ad adottare 365 giorni l’ora legale, che sfrutta meglio la luce solare durante le giornate più lunghe di primavera ed estate, mentre altri hanno avanzato la possibilità di utilizzare sempre l’ora solare.

Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti oggi su