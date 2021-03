Stanotte torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora, ma sarà l'ultimo cambio?

Stanotte, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 Marzo, tornerà in Italia l'ora legale. Le lancette degli orologi quindi dovranno essere spostate avanti di un'ora, mentre ovviamente sui dispositivi elettronici come smartphone, tablet e PC e su quelli connessi ad internet il cambio sarà automatico.

Con l'ora legale, di fatto, si entra a tutti gli effetti nella stagione estiva: si dormirà un'ora in meno ma di sera si avrà un'ora di luce in più. L'ora solare, che resterà in vigore fino alle 3 di stanotte, tornerà invece ad Ottobre ed è stata introdotta in Italia nel 1916 durante la Prima Guerra Mondiale.

Negli ultimi anni si è più volte parlato della possibilità di abolire il cambio tra ora legale ed ora solare, in quanto secondo molti causerebbe uno stress fisiologico e fisico per gli utenti. L'Italia però ha scelto di mantenere il sistema attualmente in vigore. Il Governo Conte II, infatti, in sede di scelta ha espresso le proprie perplessità su tale abolizione a causa della "mancanza di una valutazione d'impatto dalla quale si possa evincere, in modo esaustivo, il quadro dei vantaggi e svantaggi", ed ha anche spiegato che l'ora legale genera dei risparmi importanti per le famiglie, intorno ai 100 milioni di Euro.



Per tutte le curiosità sul motivo per cui si cambia dall'ora legale a quella solare, vi rimandiamo alla nostra news.