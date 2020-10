Stanotte torna l'ora solare: potrebbe essere l'ultima volta

Questa notte, tra sabato 24 e domenica 25 Ottobre, torna l’ora solare. Alle 3, infatti, le lancette andranno indietro di un’ora. I benefici sono diversi rispetto all’ora legale attualmente in vigore, ma potrebbe essere l’ultima volta.

L’ora solare infatti fa guadagnare un’ora di sonno, ma ha come conseguenza naturale e logica la perdita di un’ora di luce al pomeriggio, che invece avremo di mattina. Il cambio nel weekend ha come obiettivo quello di far rendere meno traumatico il passaggio.

Secondo alcuni dati diffusi da vari giornali, nei sette mesi di ora legale l’Italia ha risparmiato 400 milioni di kilowattora di elettricità, pari a 66 milioni di Euro. Altre ricerche riferiscono che l'impatto dell'ora legale si è fatto sentire anche sulle emissioni di CO2 immesse in atmosfera, che sono calate di 205mila tonnellate.

Questa potrebbe essere l’ultima volta, in quanto è in fase di discussione una normativa per abolire il passaggio dall’ora legale a solare e viceversa. L’Italia dal suo canto ha confermato il no all’abolizione dell’ora legale con una serie di motivazioni già depositate alla Commissione Europea.

Sui dispositivi elettronici ovviamente il cambio avverrà in automatico in quanto connessi ad internet, mentre per i vecchi orologi con le lancette bisognerà portarle indietro di un’ora.