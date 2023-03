Le stanze dove si può distruggere tutto riducono davvero lo stress?

Negli ultimi anni stanno diventando sempre più popolari le "rage room" ovvero delle stanze dove si può - semplicemente - entrare e distruggere tutto. Molti lo considerano un vero e proprio toccasana per ridurre lo stress, ma funziona davvero?

Per divertirsi un po' non c'è niente di sbagliato, poiché il rilascio fisico e la soddisfazione dell'esperienza potrebbero far sentire meglio nell'immediato, ma ovviamente non deve essere utilizzato come approccio serio ai problemi emotivi e la scienza è chiara sul fatto che da questo punto di vista la tecnica è inefficace.

Brad Bushman, uno psicologo della Ohio State University, per scoprirlo ha chiesto a tre gruppi di volontari di colpire un sacco da boxe. I gruppi comprendevano: coloro che erano arrabbiati e dovevano colpire un sacco da boxe pensando alla persona che li aveva fatti innervosire, chi doveva colpire il sacco per fare esercizio e chi doveva farlo solo per distrarsi.

Il risultato? Lo sfogo sembrava aver intensificato la rabbia di coloro che erano già irritati, piuttosto che calmarli. Proprio da questo punto di vista, gli psicologi Yevgeny Botanov, Alexander Williams e John Sakaluk hanno scritto un saggio dove affermano che "come mezzo per affrontare emozioni difficili, la terapia dell'urlo e le rage room hanno l'effetto opposto previsto e in realtà aumentano la rabbia e l'angoscia."

Piuttosto che distruggere le cose, un approccio più costruttivo sarebbe riflettere su quello che fa arrabbiare.