Riscoperte dopo 200 anni alcune camere nascoste nella piramide di Sahura

Un team di archeologi ha appena riscoperto l’esistenza di una serie di camere sconosciute nella Piramide di Sahura, un antico monumento funebre di circa 4500 anni fa. La scoperta, avvenuta grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia, era già stata predetta quasi 200 anni fa.

Nel 1836, l'egittologo John Shae Perring stava scavando all’interno della Piramide di Sahura quando notò un passaggio sconosciuto. Il corridoio era inaccessibile a causa dell’enorme quantità di detriti ma Perring, grande conoscitore della struttura delle piramidi, ipotizzò che al di là di pietre e mattoni ci fosse qualcosa.

Quasi cento anni dopo, gli archeologi tornarono a scavare in quel sito. I lavori erano guidati dall'egittologo tedesco Ludwig Borchardt che però ignorò le affermazioni di Perring, condannando le stanze a essere nascoste per un altro secolo.

Ora, grazie allo sforzo congiunto di ricercatori egiziani e tedeschi, l’ipotesi di Perring è stata finalmente confermata. Per farlo, gli archeologi hanno sfruttato un LIDAR (un po' come quello dell'iPhone), uno strumento che sfrutta gli impulsi laser per penetrare gli ostacoli che impediscono l’accesso alle stanze.

Secondo l'egittologo Mohamed Ismail Khaled che ha guidato l'équipe di restauro, le otto camere appena scoperte erano probabilmente dei depositi destinati a contenere gli oggetti funerari dei sovrani. Tra questi faraoni c’è anche Sahura stesso, che ha fatto edificare la piramide tra il 2400 e il 2500 a.C.

Purtroppo, le stanze appena scoperte restano inaccessibili come al tempo di Perring. La piramide e il resto del complesso monumentale sono infatti in un pessimo stato di conservazione ma i ricercatori sperano di ripulire il sito e metterlo in sicurezza, in modo da aprire la piramide al pubblico in futuro.