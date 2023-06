Star Days Euronics: 30% di sconto su un notebook Lenovo da 15 pollici

Nell'ambito degli Star Days targati Euronics, la catena di distribuzione propone un'offerta molto interessante su un laptop a marchio Lenovo. Il computer portatile in questione, fino al 7 Giugno 2023, può essere acquistato con una riduzione del 30%.

Si tratta dell'IP 3 15ALC6, che passa a 449 Euro, il 30% in meno rispetto ai 649 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 149,66 Euro al mese con Klarna a tasso zero ed interessi zero.

La consegna non è gratuita: è necessario pagare un sovraprezzo di 9,90 Euro per riceverlo a casa, altrimenti resta comunque disponibile la possibilità di ritirarlo in negozio presso uno dei punti vendita sparsi sul territorio nazionale.

Il laptop include uno schermo da 15,6 pollici con processore AMD Ryzen 5, 8GB di RAM ed SSD da 512GB. Nella scheda tecnica Euronics sottolinea che l'offerta scadrà il 7 Giugno 2023, salvo esaurimento scorte anticipato, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei suoi confronti.