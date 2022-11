Star Days Euronics: disponibile smart TV 4K Sony 2022 a 300 euro in meno

Il volantino Star Days proposto da Euronics fino al 7 dicembre 2022 include una vasta linea di prodotti d’informatica ed elettronica a prezzi interessanti. Nel catalogo della catena di distribuzione spicca in particolar modo uno smart TV Sony 4K del 2022 a 300 euro in meno.

Di quale modello stiamo parlando? Del Sony KD43X81KAEP appartenente alla gamma BRAVIA lanciata nel 2022, caratterizzato da un display da 43 pollici di diagonale con risoluzione Ultra HD 4K, ovvero pari a 3840 x 2160 pixel. Lato video troviamo il supporto alle tecnologie HLG, HDR e anche Dolby Vision, mentre il refresh rate nativo è di 50Hz. Lato audio figura la codifica Dolby Atmos per una maggiore immersione, e il sistema operativo è Google TV, ergo Android. Non preoccupatevi per il digitale terrestre, il decoder DVB-T2 è già integrato.

Il prezzo di listino di questo dispositivo è pari a 899 euro, ma Euronics lo rilancia a 599 euro grazie a un taglio del 33%, IVA inclusa. La consegna a domicilio va tuttavia pagata a parte, a partire da 45 euro. A tale cifra si può aggiungere anche la protezione acquisto SERENA, dal costo pari a minimo 59 euro. In alternativa, è possibile procedere con pagamento online e ritiro in negozio presso i punti vendita Euronics in tutta Italia, dove viene sempre proposto a 599 euro.

