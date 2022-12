Star Days Euronics: due smartphone in sconto a meno di 150 euro

L’iniziativa promozionale degli Star Days all’attivo da Euronics include molteplici dispositivi mobili a prezzi competitivi, ma si trovano pochi smartphone in offerta a meno di 150 euro. Di seguito trovate due modelli che spiccano sul resto del catalogo, a marchio Xiaomi e Motorola.

Lo smartphone più economico dei due è il Motorola Moto E32 venduto a 129,90 euro, dotato di uno schermo LCD da 6,5 pollici con refresh rate fissato a 90Hz e risoluzione HD+, tre fotocamere posteriori con principale da 16 MP e anteriore da 8 megapixel. La batteria è da 5.000 mAh, mentre il chipset è l’Unisoc T606 da massimo 1,6 GHz di clock. Lato memoria, infine, si trovano 64 GB di archiviazione espandibile con microSD e 4 GB di RAM.

Scende invece da 199,90 euro a 139,90 euro lo smartphone Xiaomi Redmi 9C nella iterazione da 128 GB di archiviazione interna e 4 GB di RAM. Questo modello ha un display HD+ da 6,53 pollici, SoC MediaTek Helio G35, batteria da 5.000 mAh, fotocamera anteriore da 5 MP e tre sensori sul retro con principale da 13 megapixel.

Entrambi i modelli sono low-cost ma sempre acquistabili in 3 comode rate senza interessi grazie a Klarna, ma la consegna a domicilio richiede il pagamento di una quota variabile a partire da 7,90 euro. Presso i punti vendita Euronics, altrimenti, è possibile acquistare gli stessi dispositivi al medesimo prezzo, o anche effettuare il pagamento online per poi procedere con il ritiro in negozio.

Sempre nello stesso volantino lanciato dalla catena di distribuzione stellata si trova anche uno smart TV LG 2022 a 600 euro in meno.