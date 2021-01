Star Days Euronics, scadenza tra poche ore: sconti su PC, notebook e monitor

Come il Sottocosto di Unieuro, anche gli Star Days di Euronics scadranno il prossimo 3 Gennaio 2021: sono quindi le ultime ore per poter godere delle promozioni che ha riservato per gli utenti la catena di distribuzione. Vediamo di cosa si tratta.

Il notebook Lenovo Chromebook S345 con schermo da 14 pollici, processore AMD Vision A6, 4 gigabyte di RAM ed SSD da 64 gigabyte può essere acquistato a 349 Euro. In sconto troviamo anche il PC portatile ASUS F515JA-EJ011T , con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i3, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte: il prezzo proposto dalla catena è di 649 Euro.

Interessante anche la promozione sull’HP All In One 27 con Intel Core i7, 8 gigabyte di RAM e scheda grafica NVIDIA, a 989 Euro.

E’ disponibile a prezzo ridotto anche il Lenovo Ideacentre G5, un PC desktop con processore Intel Core i5, 16 gigabyte di RAM, hard disk da 1 terabyte e scheda grafica NVIDIA, che viene proposto a 999 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo: il ritiro in negozio è gratuito, mentre le spedizioni non sono gratuite su tutti i prodotti. Sono disponibili anche le opzioni per effettuare il pagamento a rate a prezzi vantaggiosi.