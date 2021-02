Star su Disney+: la lista completa dei contenuti in 4K HDR e Dolby Vision

Dopo avervi spiegato come sbloccare i contenuti di Star su Disney+, siamo andati a spulciare il catalogo della nuova sezione della piattaforma di streaming della casa di Mickey Mouse, alla ricerca dei contenuti 4K HDR e Dolby Vision. Di seguito la lista completa.

Contenuti 4K HDR su Star di Disney+

500 Giorni Insieme - 4K HDR10

Alien - 4K HDR10

Alien: Covenant- 4K HDR10

Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie - 4K HDR10 Dolby Vision

Assassinio sull'Orient Express - 4K HDR10 Dolby Vision

Brooklyn - 4K HDR10

Città di carta - 4K HDR10 Dolby Vision

Darkest Minds - 4K HDR10 Dolby Vision

Deadpool - 4K HDR10 Dolby Vision

Deadpool 2 - 4K HDR10 Dolby Vision

Die Hard - 4K HDR10 Dolby Vision

Die Hard - Un buon giorno per morire - 4K HDR10 Dolby Vision

Die Hard - Vivere o morire - 4K HDR10

Die Hard 2 - 4K HDR10

Exodus - 4K HDR10

Hitman: Agent 47 - 4K HDR10 Dolby Vision

Il Diavolo veste Prada - 4K HDR10

Il diritto di contare - 4K HDR10 Dolby Vision

Independence Day - 4K HDR10

Independence Day: Rigenerazione - 4K HDR10

Kingsman - Il cerchio d'oro - 4K HDR10 Dolby Vision

Kingsman: Secret Service - 4K HDR10 Dolby Vision

L'alba del pianeta delle scimmie - 4K HDR10 Dolby Vision

Logan - 4K HDR Dolby Vision

Love; Simon - 4K HDR10

Maze Runner - La fuga - 4K HDR10

Maze Runner – La rivelazione - 4K HDR10 Dolby Vision

Mike & Dave: un matrimonio da sballo - 4K HDR10 Dolby Vision

Prometheus - 4K HDR10 Dolby Vision

Quel fantastico peggior anno della mia vita - 4K HDR10 Dolby Vision

Red Sparrow - 4K HDR10 Dolby Vision

Snatched - 4K HDR10

The Day After Tomorrow - 4K HDR10

The Greatest Showman - 4K HDR10 Dolby Vision

The Martian - 4K HDR10

Tre manifesti a Ebbing, Missouri - 4K HDR10 Dolby Vision

Vita di Pi - 4K HDR10

Se non sapete da dove iniziare, abbiamo preparato per voi una guida in cui vi mostriamo quali sono i migliori film da vedere su Disney+ Star, per iniziare le vostre maratone all'interno di questa sezione che promette davvero spettacolo.

Questi contenuti si aggiungono ai cinecomic Marvel disponibili sin dal lancio in 4K e Dolby Vision su Disney+.