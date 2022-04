Anche Star Trek sbarca nel mondo degli NFT, ma i prezzi sono esorbitanti

La scorsa settimana vi abbiamo parlato dei piani per il futuro degli NFT Bored Ape Yacht Club, che passeranno per una criptovaluta e per un Metaverso dedicato. Oggi, a quanto pare, scopriamo che anche Paramount ha dei piani simili per Star Trek, a partire dalla collezione di NFT della famosissima serie TV fantascientifica.

Paramount, infatti, ha annunciato una serie di NFT di Star Trek nelle scorse ore, con un lancio previsto per il 9 aprile, ma le novità non sembrano fermarsi qui. L'azienda, infatti, ha collaborato con Recur per creare una piattaforma chiamata Paramount.xyz, che dovrebbe "portare i titoli più amati di Paramount, i suoi brand e i suoi personaggi nel Metaverso".

Insomma, pare che Paramount stia lavorando ad un Metaverso proprietario, che dovrebbe avere inizio proprio con la collezione NFT di Stark Trek, chiamata Star Trek Continuum. Il sito web di Paramount.xyz, comunque, spiega che presto arriveranno NFT o altri progetti dedicati sia agli altri film Paramount che, soprattutto, ai cartoni animati per bambini di Nickelodeon.

Ad ogni modo, la collezione di Star Trek Continuum è composta da un numero non ancora definito di navicelle spaziali generate da un algoritmo, che potranno essere acquistate al misero prezzo di 250 Dollari l'unica. Purtroppo, anche volendo acquistare una nave dal sito web di Paramount, non sarà possibile scegliere quella che più ci piace, poiché le stazioni spaziali vendono vendute in pacchetti, il cui contenuto rimane segreto finché questi non vengono acquistati.

In altre parole, la possibilità di avere una NFT modellata sull'Enterprise è dell'11%, mentre l'unico modo per aumentare le proprie possibilità è quella di comprare un "Admiral Pack", che però è accessibile solo a chi ha già comprato un Recur Pass, dal costo di 290 Dollari.

Star Trek Continuum sarà poi la piattaforma di "storage" delle navicelle comprate tramite NFT, che potranno essere utilizzate nel Metaverso di Star Trek quando Paramount lo lancerà in futuro. L'azienda cinematografica ha spiegato che "Star Trek Continuum è un hub sperimentale che conterrà tutte le stagioni di NFT di Stark Trek". A quanto pare, infatti, Star Trek diventerà un franchise anche nel mondo degli NFT, con nuovi personaggi e nuove missioni aggiunti a cadenza regolare.