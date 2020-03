Star Trek: Voyager rimasterizzato in 4K da un fan tramite intelligenza artificiale

Star Trek: Voyager, la storica serie TV composta da 7 stagioni e realizzata dal 1995 al 2001, è al centro di una rimasterizzazione in 4K effettuata tramite intelligenza artificiale.

In particolare, stando a quanto riportato da Engadget, un utente ha deciso di prendere delle brevi clip di Star Trek: Voyager e di "darle in pasto" all'IA: il risultato finale è quello che potete vedere nel video che trovate qui sopra, pubblicato sul canale YouTube di Billy Reichard. Come avrete probabilmente già intuito, stiamo parlando di una "rimasterizzazione" fanmade non ufficiale, quindi non è chiaro quanto il suo progetto potrà andare avanti.

Tuttavia, l'utente sembra essere particolarmente motivato. Nella descrizione del video su YouTube, si legge: "Una breve clip di Voyager rimasterizzato in 4K da una sorgente DVD utilizzando software di machine learning. Finora ho completato 5 episodi. L'audio non è completamente sincronizzato. Ho risolto il problema, ma non posso modificare questo video. I miei video più recenti hanno risultati migliori. I problemi audio sono dovuti al fatto che Voyager è uno show con frame rate variabile".

Ricordiamo che i diritti di Star Trek: Voyager sono in mano alla CBS, quindi potrebbe non risultare molto facile per il fan continuare a rimasterizzare gli episodi, adesso che la notizia sta facendo il giro del mondo.

Crediti immagine sottostante: CBS Photo Archive via Getty Images.