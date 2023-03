Star Trek e Vulcano: Storia di un pianeta che non esiste

Alzi la mano chi non conosce Star Trek, uno dei media franchise di genere fantascientifico più longevi e di successo al mondo. È inoltre quasi impossibile non aver mai sentito parlare del personaggio del tenente Spock e del suo mondo di origine, Vulcano. Ma questo avanzato pianeta esiste davvero? La risposta vi stupirà e non piacerà ai fan.

È vero, sono passati molti anni da quel lontano 1966, anno in cui fece il suo debutto il programma televisivo "Star Trek", un prodotto talmente innovativo ed entusiasmante da lasciare un'impressione indelebile nella psiche americana e mondiale.

Negli anni, anche dopo la realizzazione di centinaia di episodi, diversi spin-off, film e letteratura varia, uno dei personaggi principali rimasti nel cuore e nella mente di tutti è stato un alieno di nome Spock, che proveniva dal pianeta Vulcano, orbitante attorno ad una stella chiamata 40 Eridani A.

La cosa interessante è che entrambi i corpi celesti della serie sono stati basati sulla vera stella 40 Eridani A e su un presunto pianeta extrasolare che, nel 2018, è stato scoperto orbitare attorno al suo astro, e che molti fan di "Star Trek" avrebbero voluto che venisse chiamato proprio Vulcano.

Sfortunatamente, la doccia fredda non si è fatta attendere. Un grande team internazionale di scienziati spaziali ha infatti scoperto che "40 Eri b" (il vero nome attribuito al presunto pianeta) non esiste davvero. L'identificazione sarebbe stata solo frutto di un madornale errore.

I ricercatori della Ohio State University, pubblicando i risultati su arXiv e descrivendo i vari passaggi che hanno portato alla loro rianalisi della stella e del suo presunto esopianeta, sono convinti che il rilevamento del corpo celeste attorno a 40 Eridani sia del tutto errato.

D'altronde, già poco dopo la sua scoperta, alcuni astronomi si erano chiesti se 40 Eri b (Vulcano) fosse effettivamente un pianeta, poiché sembrava improbabile che la durata della sua orbita fosse uguale a quella della rotazione della stella.

Inizialmente, infatti, si era pensato che fosse un esopianeta sulla base di analisi della velocità radiale, per studiare le lunghezze d'onda della luce emessa dalla stella 40 Eridani, con il team originale che pensò di aver trovato le indicazioni dell'attrazione gravitazionale dovuta ad un esopianeta (il presunto Vulcano).

Ma nel tracciare le caratteristiche dello spettro luminoso della stella, il nuovo gruppo di ricerca scientifica ha scoperto che l'attrazione che era stata osservata originariamente, era in realtà dovuta all'attività sulla superficie della stella, non alla prova della presenza di un esopianeta.

Una brutta notizia per i fan di Star Trek e del tenente Spock? Sicuramente il suo personaggio, a cui auguriamo sempre "Lunga vita e prosperità", non sarà minimamente scalfito da tale scoperta.

Rimanendo in tema, vi siete mai chiesti come fanno gli astronomi a trovare gli esopianeti?