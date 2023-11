Star Wars ha cambiato per sempre l'evoluzione della lingua inglese

Negli ultimi anni, Star Wars è letteralmente ovunque: il franchise si è espanso a dismisura attraverso una serie di film, di videogiochi e merchandise di tutti i tipi. La straordinaria popolarità del mondo creato da George Lucas è talmente vasta che, secondo un nuovo studio, ha persino influito sull'evoluzione della lingua inglese.

I ricercatori della Chemnitz University of Technology, in Germania, hanno studiato la frequenza con cui termini legati all’universo di Star Wars ricorrono nei testi digitali in inglese, e con quale significato.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Linguistics Vanguard, ha rivelato che la parola "Jedi", ad esempio, ricorre più di quattro volte ogni milione all’interno di blog e notizie online. Per dare un’idea, è comune quanto la parola "jewel" (gioiello), che fa parte del vocabolario generale.

Ma la cosa più interessante è questi termini non vengono utilizzati solo quando si parla dei film. In circa un terzo dei casi, infatti, gli anglofoni usano termini originari del mondo di Guerre Stellari in contesti completamente scollegati da esso.

In altre parole, termini come "Spade laser", "lato oscuro" e "baby joda" sono diventati parte del linguaggio comune, raggiungendo il massimo livello di integrazione nella lingua inglese.

Lo studio in questione prende in considerazione soltanto la lingua inglese ma, considerando la crescente influenza che ha questo idioma sull’italiano, è facile immaginare che anche la nostra lingua stia già incorporando alcuni termini provenienti da questo famoso franchise.