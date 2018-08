Star Wars: Jedi Challenges, annunciato un controller a forma di spada laser

All'IFA di Berlino Lenovo ha dato spazio anche a Star Wars: Jedi Challenges, l'esperienza in realtà aumentata per il Mirage che è pronta ad arricchirsi con nuovi contenuti.

A seguito della presentazione dei nuovi Yoga, il marchio di Hong Kong ha annunciato che Star Wars: Jedi Challenges abbraccerà il Lato Oscuro con un nuovo aggiornamento gratuito contenente delle nuove esperienze che permetteranno agli appassionati di impersonale Kylo Ren nei combattimenti contro Yoda, Rey ed altri personaggi, il tutto ovviamente in realtà aumentate. L'estensione, battezzata Lato Oscuro, sarà disponibile attraverso un aggiornamento gratuito in programma per il lancio il prossimo inverno.

E' in programma anche il lancio di un controller della spada laser in edizione limitata, che vi mostriamo attraverso la galleria che trovate in calce e basato sull'iconica arma di Kylo Ren. Lenovo ha precisato che sarà disponibile in alcuni mercati selezionati nel corso dell'inverno.

Prezzo e disponibilità per il mercato italiano, che figura tra quelli scelti da Lenovo, saranno comunicati solo in seguito. Il controller comunque è completamente compatibile con tutti i contenuti dell'applicazione Jedi Challenges.

Vi terremo aggiornati non appena Lenovo ci comunicherà la data di lancio. Si tratta senza dubbio di un prodotto destinato a diventare un must per tutti gli appassionati di una delle saghe cinematografiche più popolari degli ultimi anni.