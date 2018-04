Star Wars Jedi Challenges di Lenovo in offerta su Amazon

E' disponibile in offerta, ad un prezzo molto vantaggioso su Amazon il Lenovo Mirage Star: Wars Challenges, l'attesissimo gioco in realtà aumentata ispirato all'universo cinematografico di Star Wars, che sicuramente sarà apprezzato dai numerosi fan della saga di film.

I gioco in realtà aumentata è disponibile in offerta a 199 Euro, 40,22 Euro in meno rispetto al prezzo di listino di 239,22 Euro.

Il gioco permette di vestire i panni di un cavaliere Jedi in lotta contro il lato oscuro della Forza, in varie modalità di gioco. I videogiocatori non dovranno fare altro che impugnare la spada laser e comandare le truppe nelle varie missioni per sconfiggere l'impero. Sarà anche possibile giocare partite a holochess, scacchi olografici ed altro, il tutto in realtà aumentata.

Il tutto grazie al visore per la realtà aumentata di Lenovo, Mirage, che offre una full immersion nell'ambiente di gioco con un livello di comfort ottimale, grazie al peso ridotto ed alla facilità di trasporto.

Inoltre, come si legge nella scheda tecnica, con il più recente aggiornamento software sono stati introdotti dei nuovi livelli di gioco ed avversari, tra cui gli Stoormtrooper Esecutori ed Antisommossa del Primo Orine.

Lenovo Mirage Star Wars: Jedi Challenges beneficia della spedizione Prime: ordinandolo in poco più di due ore dal momento in cui vi stiamo scrivendo è possibile riceverlo entro mercoledì 11 Aprile.