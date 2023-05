Star Wars JEDI: Survivor rinasce grazie al DLSS e al DLSS3... con una mod

Di tutti gli aspetti positivi, tra storia, struttura e impatto visivo, nella nostra prova PC di Star Wars JEDI: Survivor il più grande rimpianto è stato quello di non aver potuto provare le tecnologie esclusive di NVIDIA sul titolo di Respawn Entertainment.

Per fortuna l'attesa è terminata, perlomeno per i più temerari, poiché una mod di PureDark ha finalmente messo sul piatto anche il DLSS3 con Frame Generator sul sequel di Fallen Order.

Gli appassionati che non hanno ancora messo le mani sul gioco e che hanno maggiore dimestichezza con questo genere di operazioni, potranno provarlo direttamente con queste tecnologie a bordo, nonostante l'assenza nella versione ufficiale.

Soprattutto nelle primissime fasi dopo il lancio, non era certo l'assenza del DLSS il problema di Respawn che però ha agito con rapidità per migliorare la situazione con corpose patch successive al day one. Tuttavia, è con le tecnologie di nuova generazione, tra cui il generatore di fotogrammi aggiuntivi, che questo titolo sembra raggiungere lo stato dell'arte, soprattutto per i fortunati possessori di schede video RTX Serie 40 compatibili.

Con DLSS3 attivo, già solo nella prima porzione di gioco è possibile raddoppiare il framerate ma questo non va solo a beneficio del "numerino" poiché sembrerebbe migliorare anche la stabilità, aumentando di concerto i valori di 1% Low e 0,2% Low.

Allo stato attuale non è ancora tutto perfetto, con alcuni frame drop sporadici ma massivi, mentre per qualche motivo tutt'ora ignoto la mod non sembra digerire il Motion Blur, che dev'essere disattivato dalle impostazioni di gioco per il corretto funzionamento del DLSS3.

Quanto al DLSS 2, lo stesso modder ha annunciato di essere al lavoro su una seconda mod che lo inserisca nell'ossatura del gioco. Nonostante non sia ancora stata rilasciata per alcune difficoltà nell'implementazione al posto di FSR 2, tuttavia, l'autore ha già mostrato tramite alcuni screen che la sostituzione di FSR 2 con il DLSS 2 riduce gli artefatti e risulta generalmente migliore senza alcun costo tangibile sul framerate.

Avete già giocato il secondo capitolo della saga di Cal Kestis? Prima di iniziarlo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra recensione di Star Wars JEDI: Survivor.