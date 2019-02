Star Wars Lightsaber Academy, la nuova linea di spade laser smart di Hasbro

Hasbro presenta una nuova linea di spade laser smart, si connettono via bluetooth ad un'app. Usciranno il prossimo autunno, e costeranno davvero molto meno rispetto alla spadalaser di Lenovo che però usava la VR. Armati di spada laser e smartphone si potranno sfidare altri giocatori da tutto il mondo.

Questa spada laser "smart" somiglia un po' agli altri giocattoli plasticosi attualmente messi in commercio da Hasbro. Il set base costa 49.99$ ed include una spada laser smart, si connette via bluetooth ad un'app, con una serie di corsi e mini-giochi per sentirsi dei veri cavalieri Jedi —o degli apprendisti Sith, perché no.

L'app richiede ai giocatori di ricreare una serie di stili d'attacco dei Jedi, cinque in totale quelli di cui si può vestire i panni, tra il Maestro Yoda, Kylo Ren, Luke Skywalker, Rey e ovviamente Darth Vader. A seconda della precisione dei colpi del giocatore, l'app gli assegna un punteggio. E così si possono sfidare anche altri giocatori dotati della lighsaber smart di Hasbro e dell'apposita app Lightsaber Academy.

Nella stessa linea anche alcune spade laser che non si connettono direttamente allo smartphone, ma possono comunque sbloccare alcuni contenuti scansionando degli appositi codici QR tramite l'app.

Si tratta delle Level 1, vendute a 7,99$ e disponibili con lama verde, rossa e blu, e delle Level 2, vendute a 19,99$ e disponibili nel modello Dath Vader o Luke Skywalker.