Da star di YouTube a futuro wrestler: Logan Paul ha firmato con la WWE

Lo youtuber Logan Paul è ora ufficialmente un wrestler della WWE. La notizia è stata data dalla stessa federazione di Stamford, ed è stata ripresa dalla star di YouTube sui suoi profili social dove ha mostrato le foto della firma del contratto insieme a Stephanie McMahon e Triple H.

Logan Paul si era avvicinato alla WWE già in occasione di WrestleMania 38, quando era saltato alla ribalta per aver indossato una carta Pokémon da quasi un milione di Dollari che aveva scatenato le reazioni degli appassionati.

Ora, invece, entra a far parte a tutti gli effetti del roster della federazione di wrestling più importante del mondo, che è solita affidarsi a celebrità ed influencer per promuovere i propri show e PPV come WrestleMania, che rappresenta l'evento di punta dell'anno. Emblematico è il caso dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha avuto un "feud" con Vince McMahon.

Non è chiaro come sarà coinvolto Logan Paul nelle storyline della WWE, ma Triple H (che fa da Executive Vice President della Federazione) su Twitter ha affermato che "ha scioccato il mondo con le sue abilità come ospite a WrestleMania".

Paul è stata una delle celebrità di punta di YouTube insieme a PewDiePie. Qualche anno fa, però, su queste pagine abbiamo riportato la notizia di quando YouTube ha demonetizzato il canale di Logan Paul per aver mostrato un cadavere in un suo video.

Nel 2018 ha iniziato una carriera da boxer culminata nel 2021 in un incontro contro Floyd Mayweather dove ne è uscito sconfitto.