'Starbase' è ufficiale: ecco la fantastica insegna luminosa che rinomina il sito di SpaceX

Dopo averlo comunicato diverso tempo fa, Elon Musk ha deciso di mettere le cose in chiaro: le sue non erano semplici parole al vento e, grazie a questa fantastica insegna luminosa di recente installazione, ora il sito di produzione situato a Boca Chica è stato rinominato ufficialmente "Starbase".

Più volte avrete sentito parlare del "Boca Chica Village", una ampia zona di territorio sabbioso situata nell'estrema punta meridionale del Texas, a pochissimi chilometri dal confine con il Messico. Prima del 2014 era una zona piuttosto vuota, abitata da alcuni residenti e costellata di diverse case vacanze per turisti. Dopo quell'anno però, il magnate sudafricano multi-miliardario Elon Musk, CEO di SpaceX, decise di comprare un grosso appezzamento di terra al fine di costruirvi il proprio spazioporto.

Di tanti posti, come mai Elon ha scelto proprio questo? La risposta è che i lanci spaziali sono incredibilmente avvantaggiati se lanciati da zone quanto più vicine all'equatore celeste (la velocità radiale di rotazione terrestre è maggiore all'equatore, quindi il razzo riceve una "spinta" gratuita). C'è anche però chi sostiene che il trasferimento sia dovuto al fatto che in Texas si pagano molte meno tasse correlate all'ambito aerospaziale. La verità potrebbe essere nel mezzo.

Quello che conta, però, è che in pochissimi anni il Boca Chica Village è diventata una delle zone più chiacchierate e "bramate" dagli amanti dei lanci spaziali e della ricerca aerospaziale, in quanto la SpaceX è riuscita a crearci un sito di produzione di grande efficienza, e questo lo sappiamo perché è proprio da lì che le Starship vengono costruire, lanciate, e persino distrutte.

Ma, come lo stile di Musk ci ha più volte insegnato, anche il nome deve richiamare qualcosa di assolutamente "figo", "spaziale", e quale nome migliore per un sito di produzione di razzi se non "Starbase"?

Già a metà marzo il magnate rese note le sue volontà di ribattezzare il sito, ma adesso - grazie all'installazione delle lettere cubitali e luminose poste all'ingresso dello stabilimento - la cosa è ufficiale e irreversibile. Starbase è davvero la prima città spaziale della Terra, che ci permetterà di raggiungere le stelle in modi che avevamo solo immaginato, o almeno questo è il sogno.

Di recente, proprio a Starbase è stato avvistato il primo segmento del booster che porterà la Starship in orbita.