Anche Starbucks entra nel mercato NFT: lanciato il progetto Odyssey

Nonostante gli NFT stiano attraversando un periodo difficile a causa della crisi economica globale e dell'incertezza del mercato delle criptovalute, sono sempre più numerose le aziende che cercano di salire sul carro del Web 3.0 e del Metaverso. Tra queste, oggi, arriva inaspettatamente anche Starbucks.

La catena di caffetterie con sedi in quasi tutto il mondo, infatti, ha lanciato il progetto Odyssey, che altro non è che un'aggiunta al programma Rewards della compagnia che permetterà agli utenti di collezionare token non-fungibili. Gli NFT saranno chiamati "journey stamps", ovvero "francobolli da viaggio", e secondo la stessa Starbucks saranno dei "francobolli digitali collezionabili".

Potrete collezionare gli NFT completando i "journeys" tramite l'app della popolare compagnia di ristorazione: ogni journey è essenzialmente un minigioco o un quiz (fortunatamente totalmente gratuito), al termine del quale potrete ottenere un NFT di rarità variabile. Ovviamente, chi lo desidera potrà anche collegarsi direttamente al sito web di Starbucks Odyssey e comprare i propri NFT preferiti. Starbucks, poi, ha spiegato che per comprare i token non sarà necessario usare alcuna criptovaluta, dal momento che i pagamenti potranno essere effettuati con una semplice carta di credito.

Inoltre, la catena ha spiegato che i suoi NFT sono ecosostenibili, perché vengono generati tramite la blockchain di Polygon. Qualcuno, però, potrebbe ora chiedersi a cosa serviranno i "francobolli" di Starbucks: ogni NFT sarà associato ad un punteggio, che varierà in base alla rarità del token non-fungibile e che andrà a sommarsi agli altri per formare il "punteggio utente" complessivo. Gli utenti con i punteggi più alti potranno ricevere premi esclusivi sia nel mondo digitale che in quello reale, come inviti agli eventi delle Starbucks Reserve Roasteries o addirittura un viaggio in Costa Rica per vedere dal vivo uno dei fornitori di caffè alla compagnia.

Il Vicepresidente Esecutivo di Starbucks Brady Brewer ha spiegato che "la nostra visione è quella di creare un posto in cui la nostra comunità digitale possa trovarsi e fare conoscenza grazie alla sua passione per il nostro caffè, effettuare delle esperienze immersive e celebrare la storia e il futuro di Starbucks".