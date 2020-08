Stare insieme e avere amici è importante anche per... le mucche!

Uno studio mette in luce i complessi comportamenti sociali presenti all'interno di gruppi di mucche da latte rivelando quanto essi siano importanti per il benessere fisico e psichico di questi animali.

La socialità è molto importante per tantissimi animali e anche le mucche da latte degli allevamenti non fanno eccezione a questa regola. Lo sa bene un gruppo di scienziati del Cile e degli Stati Uniti che, per trenta giorni, ha seguito ed osservato un gruppo di mucche che, da poco, avevano dato alla luce i loro piccoli. Gli esperti hanno studiato questi animali, andando a cercare un preciso comportamento sociale molto importante, il grooming, per capire tra quali individui vi fosse un rapporto di “amicizia”. Il grooming è un atteggiamento che prevede il prendersi cura, eliminando per esempio i parassiti che si sono annidati nel proprio mantello o, nel nostro caso specifico, nel mantello di un altro individuo.

Come ci dicono gli scienziati nella loro ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers in Veterinary Sciences, questo comportamento è molto importante per le mucche per creare una rete sociale che migliora la qualità della loro vita. Quando un individuo, per esigenze dell’allevamento, cambia gruppo perché, per esempio, deve seguire un regime alimentare diverso o si trova in una fase di riproduzione diversa, ecco che si ritroverà in una situazione dove è costretto a stabilire relazioni sociali con nuovi individui a lui, prima d’ora, sconosciuti ripartendo, diciamo così, da zero. Questo potrebbe provocare una situazione negativa nell'animale con ripercussioni sulla salute fisica e mentale. Quando un soggetto si sposta in un nuovo gruppo, gli scienziati hanno osservato che esso sceglieva, per instaurare rapporti sociali, individui che avevano la sua stessa età, che magari quindi erano cresciuti insieme, oppure individui con il suo stesso rango sociale o, ancora, individui con cui, in precedenza, era “amico”.

Un’altra osservazione è stata quella che le mucche più anziane passavano maggior tempo a prendersi cura del mantello degli altri individui avendo, quindi, probabilmente una funzione di paciere. Questo studio è importante, ci dicono gli scienziati, perché potrebbe aiutare nello sviluppo di nuove tecniche di allevamento che rispettino queste creature e siano più attente ai loro aspetti sociali.