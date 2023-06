Stare troppo vicino a questo lago potrebbe ucciderti in un modo atroce

Il Lago Karachay, situato tra le montagne dell'Ural meridionale in Russia, è noto per essere il lago più radioattivo del pianeta. Il nome Karachay, che in lingua turca locale significa "acqua nera" o "ruscello nero", allude ai livelli spaventosi di contaminazione.

Le sue acque erano talmente irraggiate che un'ora di esposizione sulle sue rive potevano essere fatali per un essere umano. Questo fu un luogo di smaltimento dei rifiuti per l'Unione Sovietica durante i primi giorni della Guerra Fredda.

Non lontano dal lago si trova il vasto complesso nucleare di Mayak, che si estende per circa 90 chilometri quadrati. Costruito negli anni '40 per produrre plutonio per il progetto di bomba atomica sovietica, l'imponente impianto nucleare faceva parte di Chelyabinsk-65, una città chiusa così segreta che non apparve sulle mappe fino al 1989.

Il governo di Stalin voleva tenere il passo con gli USA per la creazione delle atomiche, ma senza considerare adeguatamente come smaltire i suoi rifiuti. Nel 1951, si ritrovarono con poche altre opzioni se non quella di utilizzare il Lago Karachay come serbatoio per impedire che i rifiuti radioattivi si scaricassero nel fiume Techa.

Si stima che nel corso degli anni '50 siano stati versati nel Lago Karachay 500 milioni di Curie di nuclidi beta-radioattivi, secondo un rapporto condiviso dall'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. Non solo i contenuti del serbatoio rappresentano un problema, ma l'acqua radioattiva si è infiltrata nel terreno e si è diffusa per circa 4,8 chilometri dal lago.

La portata della contaminazione divenne chiara nell'estate del 1967 quando una siccità colpì lo specchio d'acqua e il letto asciutto si trasformò in polvere che fu soffiata sugli insediamenti vicini, esponendo decine di villaggi locali a livelli significativi di radiazioni.

Per farvi capire, i livelli di radiazione alle fine degli anni '90 erano di 600 roentgen a soli 10 metri dal bordo. Per contesto, l'esposizione di 100 roentgen è sufficiente per causare la malattia da radiazioni e 400 roentgen probabilmente ucciderebbero la maggior parte delle persone entro un mese dall'esposizione.

Fortunatamente, nel 2016 la Nuclear Engineering International ha riferito che il lago Karachay era stato riempito di terra, roccia e blocchi di cemento specializzati, mostrando una chiara riduzione “della deposizione di radionuclidi sulla superficie (progetto costato 263 milioni di dollari).