Stare tanto tempo al pc fa male ai bambini? Non particolarmente

Uno studio a lungo termine condotto dall'Università del Colorado ha rivelato che anche se i bambini trascorrono fino a cinque ore al giorno davanti ad uno schermo, inteso come computer, televisore o qualsiasi altro device, questo non è particolarmente nocivo per la loro salute.

Nell'Adolescent Brain Cognitive Development Study sono stati analizzati i dati di circa dodicimila partecipanti, posizionandosi tra gli studi a lungo termine più duraturi negli Stati Uniti.

Allo studio hanno partecipato bambini tra i 9 e i 10 anni, questi sono stati monitorati principalmente per scoprire quale relazione lega sonno, salute psicologica, comportamento e socialità al tempo passato davanti ad un dispositivo elettronico.

Quello che è stato scoperto è dunque che non vi è alcuna relazione negativa tra queste cose. Ansia e depressione generalmente non vengono causati dall'utilizzo di uno schermo. Al contrario, i bambini che utilizzano frequentemente device hanno mostrato una maggiore propensione per l'amicizia sia con bambini del proprio sesso che di quello opposto.

Persino i videogame hanno un effetto positivo sulla socialità dei bambini, questi favoriscono le interazioni tra loro e aiutano a stringere più facilmente amicizia. Non tutti sanno, inoltre, che i videogame violenti non rendono violenti i bambini!

Chiaramente non è tutto rose e fiore. I bambini che passavano più tempo davanti ad uno schermo tendevano anche ad avere maggior problemi di attenzione, sonno peggiore, un rendimento scolastico più scarso e spesso comportamenti aggressivi.

Abbiamo parlato a lungo degli aspetti positivi ma ovviamente ce ne sono di negativi. Entrambi hanno un peso non indifferente, ma allora cosa bisognerà fare con i propri figli? Lasciarli davanti allo schermo o proibirglielo?

Secondo gli autori dello studio probabilmente nessuno dei due approcci è quello giusto. Sebbene molto ampio e dettagliato, lo studio ha rivelato che solo una piccola parte del tempo trascorso davanti ad uno schermo spiegava il dislivello in ambito di apprendimento tra i bambini, ovvero solo il 2%.

Ciò significa che il loro sviluppo dipende da moltissime altre variabili e non soltanto dall'uso del tempo con i dispositivi elettronici.

I bambini al giorno d'oggi non possono vivere escludendo completamente la tecnologia dalla propria vita (che invece potrebbe causare l'effetto camaleonte, una particolare reazione che si verifica in gruppo), in quanto nati proprio nel secolo della sua massima espansione, ma forse sarebbe il caso di non esagerare, non trovate?