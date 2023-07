Stare nel luogo più soleggiato sulla Terra è come essere su Venere

Nessun luogo sulla Terra è più esposto al sole dell'Altiplano del Deserto di Atacama in Sud America, secondo un recente studio, con un'intensità solare simile a quella di Venere, l'inferno ardente del nostro Sistema Solare. I dati satellitari avevano precedentemente suggerito che questo fosse il luogo più soleggiato sulla Terra.

Per verificare l'accuratezza delle registrazioni satellitari, gli scienziati hanno costruito nel 2016 un osservatorio atmosferico al confine nord-occidentale dell'altopiano di Chajnantor nel Deserto di Atacama del nord del Cile. Proprio come avevano previsto i satelliti, i dati dell'osservatorio hanno misurato un record mondiale di irradiazione solare: 2.177 watt per metro quadrato.

"È in realtà la radiazione che riceveresti in estate se ti trovassi su Venere", ha affermato Raul Cordero, autore dello studio e climatologo presso l'Università di Groningen nei Paesi Bassi. Ricordiamo che Venere è il pianeta più caldo del nostro Sistema Solare e la sua temperatura superficiale media è di 470°C, abbastanza calda da fondere il piombo.

Sebbene non ci sia così caldo nel Deserto di Atacama, l'intensità della luce solare che riceve è paragonabile, suggerisce il ricercatore. I ricercatori hanno scoperto che i periodi particolarmente duri di irradiazione solare erano parzialmente dovuti alla riflessione da un sottile strato di nuvole sparse ad alta quota.

Insomma, davvero incredibile! A proposito, ecco il pianeta con il clima più estremo del nostro Sistema.