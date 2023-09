Starfield non funziona sulle GPU Arc Alchemist: Intel corre ai ripari

Mentre Digital Foundry promuove Starfield su Xbox, il nuovo kolossal videoludico sci-fi di Bethesda sembra non essere compatibile con alcuni PC. In particolare, il gioco sembra avere dei problemi di compatibilità con le GPU Intel della linea Arc Alchemist. Fortunatamente, il Team Blu è già alla ricerca di una soluzione.

Stando a quanto riportano i colleghi di Tom's Hardware, i giocatori che possiedono Starfield e una GPU Intel Arc Alchemist starebbero faticando a lanciare il gioco sui propri PC. In particolare, il problema sarebbe legato a tutti coloro che hanno avviato il gioco in early access, dal momento che Intel ha già confermato che un driver appositamente pensato per il titolo Bethesda sarà lanciato il 5 settembre, in occasione dell'uscita "ufficiale" di Starfield.

Sfortunatamente, ciò significa che chi sperava di giocare al kolossal sci-fi in accesso anticipato non potrà farlo su PC con scheda video Intel, dal momento che gli attuali driver non sembrano nemmeno permettere l'avvio del gioco sulle schede video discrete Arc Alchemist. Un brutto guaio per il Team Blu, considerato che sia AMD che NVIDIA hanno già pubblicato i propri driver game ready per la produzione.

Su X, il profilo ufficiale di Intel Graphics ha spiegato che "siamo al corrente dei problemi di Starfield sulle schede grafiche Intel Arc. Stiamo lavorando per migliorare l'esperienza in vista della release ufficiale del gioco, la prossima settimana". Da queste parole, dunque, sembra che Intel non sia nelle condizioni di anticipare il lancio del suo nuovo driver prima della fine del periodo di early access del gioco.

Per la verità, è possibile che Intel avesse preparato dei driver per Starfield in vista del lancio in accesso anticipato del 1° settembre, ma che questi siano stati "rotti" in termini di compatibilità dall'enorme patch da 15 GB di Starfield pubblicata la scorsa settimana, a pochi giorni dall'uscita del gioco in early access.