Starfield non è ottimizzato per Steam Deck, ma se la cava meglio del previsto

Ora che Starfield è disponibile per tutti su PC e Xbox Series S e X, a qualcuno potrebbe essere venuta voglia di giocare l'epopea fantascientifica di Bethesda in mobilità. Fortunatamente, non solo Strafield è compatibile con Steam Deck, ma gira sulla piccola portatile di Valve con degli ottimi risultati.

Si tratta di una notizia importantissima per gli appassionati del gioco, dal momento che, almeno sulla carta, Starfield è un gioco molto pesante su PC. I requisiti minimi e consigliati di Starfield, infatti, non sono certo dei più permessivi, rischiando di tagliare fuori molti utenti dalla possibilità di toccare con mano il gioco. Nonostante ciò, lo YouTuber ETA Prime ha scoperto che il gioco non se la cava affatto male su Steam Deck.

Nello specifico, Starfield gira quasi costantemente a 30 fps sulla portatile di casa Valve. I cali di framerate sembrerebbero essere sporadici, mentre ETA Prime riporta che il numero minimo di fps che ha potuto riscontrare è stato pari a 16 - e solo per sequenze di gioco molto limitate. Sfortunatamente, lo YouTuber non ha svelato a quale risoluzione stesse giocando il gioco, ma ha spiegato di aver utilizzato la versione early access di Starfield con settaggi grafici bassi.

Al momento Starfield non è ottimizzato per Steam Deck o per il gioco in mobilità più in generale. Se in futuro delle ottimizzazioni dovessero essere implementate dagli sviluppatori, il gioco potrebbe facilmente raggiungere delle performance persino più elevate di quelle attuali. In ogni caso, anche solo il passaggio dalla versione early access a quella stabile (insieme alle ultime patch rilasciate da Valve per la sua console) dovrebbe aver ulteriormente migliorato le prestazioni della space opera di Bethesda.

Al contempo, il dato fatto registrare da Starfield su Steam Deck è incoraggiante per gli altri mini-PC sulla piazza, specie quelli lanciati più di recente, come ROG Ally di ASUS e Legion Go di Lenovo, che hanno una scheda tecnica migliore rispetto a quella dell'handheld di Valve. Insomma, se avete una di queste portatili e volete esplorare lo spazio profondo in mobilità, non dovreste riscontrare alcun problema.