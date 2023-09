Starfield è meno 'Star' sulle GPU AMD... che faticano a renderizzare le stelle!

Potrebbe sembrare strano, ma se avete una scheda video AMD potreste avere più "Field" che "Star" nella vostra copia del nuovo titolo targato Bethesda. Le GPU del team rosso, infatti, faticherebbero a renderizzare le stelle.

A segnalare il problema è stato l'utente Yoraxx su Reddit, poi confermato da altre segnalazioni: in alcuni sistemi, incluso il nostro sistema solare, se avete una scheda video della gamma Radeon potrebbe mancare il "Sole" o qualunque sia la stella principale.

Anche i ragazzi di Tom's hanno verificato questa possibilità, confermando l'assenza del Sole utilizzando una Radeon RX 7800 XT. Le GPU di controllo, una RTX 4070 di NVIDIA e una ARC 770 di Intel, tecnicamente "non supportata" da Starfield, mostravano correttamente la nostra stella utilizzando il medesimo punto di salvataggio della partita, nonostante le marcate differenze in termini di prestazioni, con la 7800 XT chiaramente in vetta fra le tre GPU testate (rispettivamente 107, 90 e 38 FPS in FullHD a risoluzione nativa piena e senza DSR).

Il problema non sembra essere generalizzato, ma apparirebbe solo in alcuni sistemi stellari. Un esempio è New Atlantis, dove anche la Radeon RX 7800 XT mostra correttamente la stella principale.

Nonostante i problemi tecnici, che del resto fanno parte del pacchetto con titoli di tali dimensioni e con determinate ambizioni ludiche, la nuova IP di Bethesda sta trovando un ottimo riscontro di pubblico stracciando i suoi stessi record giorno dopo giorno e stupendo anche in termini di compatibilità, come dimostrano le performance di Starfield su Steam Deck, pur non essendo un gioco verificato da Valve.