Starifeld, non solo DLSS: sbarca su GeForce NOW, anche con Game Pass!

Dopo aver accolto Atomic Heart e A Plague Tale Requiem su GeForce NOW, NVIDIA ha aggiornato i suoi fan con una notizia decisamente a sorpresa, un innesto richiesto a gran voce dagli abbonati alla piattaforma di Cloud Gaming del team verde.

Non stupisce più di tanto che la notizia sia arrivata il 14 settembre, un giovedì, anticipando il tradizionale appuntamento settimanale con GFN Thursday, in cui l'azienda annuncia le novità in arrivo sul catalogo del suo sistema di gioco in streaming.

A ogni modo, con un post sui suoi canali social, NVIDIA ha annunciato l'arrivo di Starfield su GeForce NOW, pronto per lo streaming come parte della libreria Steam ma anche Xbox. Ciò significa che se avete acquistato il titolo su uno dei due store potrete avere accesso al gioco sfruttando le capacità del vostro piano di abbonamento, fino alle potenzialità dei SuperPod con RTX 4080 e risoluzione 4K.

Ma non finisce qui: dal momento che il gioco arriva su GeForce NOW anche tramite libreria Xbox, gli utenti che sono abbonati sia a GeForce NOW che al Game Pass di Microsoft potranno giocarci senza acquistarlo e senza costi aggiuntivi. Un'ottima notizia per chi è magari abbonato per giocare sulla propria Xbox ma che cercava uno spunto in più per la propria esperienza di gioco.

La notizia si aggiunge a quella lanciata dalla stessa Bethesda, che ha annunciato l'arrivo del DLSS su Starfield in via ufficiale, oltre a un nuovo menu più stratificato per l'HDR. Entrambe le novità entreranno a far parte della prossima patch della versione PC.