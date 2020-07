Starliner e l'attracco fallito, cosa non ha funzionato? Risposta della NASA

Nel campo spaziale il fallimento è sempre dietro l'angolo. Basta anche solamente un piccolo errore in fase di progettazione e tutto può andare storto. Tuttavia, l'importante è analizzare come si deve l'accaduto e cercare delle soluzioni concrete.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da NASASpaceFlight (via Engadget), la NASA e Boeing tempo fa hanno formato, di comune accordo, un team che si è occupato di investigare su quanto avvenuto nel contesto della missione fallita a fine 2019. Per chi se lo stesse chiedendo, sì: stiamo parlando della capsula Starliner, che era stata lanciata correttamente ma poi ha fallito l'attracco con l'ISS (Stazione Spaziale Internazionale).

Secondo le informazioni divulgate da varie fonti internazionali, gli addetti ai lavori potrebbero dover svolgere parecchie modifiche prima che Starliner possa tornare a svolgere il suo compito. Infatti, le indagini del team hanno rilevato alcune "problematiche" nel processo utilizzato la scorsa volta. Tra queste, una delle più emblematiche è il metodo utilizzato per i test: Boeing ha svolto le sue prove in più "segmenti" separati, suddividendo il processo dal lancio all'attracco in più fasi. Questo ha causato una calibrazione non corretta dell'orario del computer di bordo, problemi con i propulsori e svariati altri grattacapi. In totale, ci sarebbero circa 80 "linee guida" da seguire per risolvere questi ultimi.

Purtroppo, il fallimento sta facendo ritardare di molto l'utilizzo della capsula di Boeing in missioni con equipaggio umano. Pensate che le prime previsioni descrivevano il possibile trasporto di astronauti già a partire dall'estate 2020. Tuttavia, attualmente è difficile vedere un futuro di questo tipo nel breve periodo, dato che per il momento si parla "semplicemente" di un possibile nuovo tentativo senza equipaggio entro la fine dell'anno.

La NASA ha confermato le varie "linee guida" tramite il suo sito ufficiale.