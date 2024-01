Starlink annuncia Community Gateways: 'fibra dallo spazio per aree remote'

In seguito alla questione dell'arrivo di Starlink su smartphone, è giunto il momento di tornare a fare riferimento al servizio di Internet satellitare di SpaceX. Infatti, è stato annunciato il progetto Community Gateways.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge nella giornata del 17 gennaio 2024, nonché come si apprende anche dal portale ufficiale di SpaceX, quest'ultima azienda ha dato il via a un nuovo programma pensato per i fornitori di servizi Internet. Come potete ben immaginare, si fa riferimento alle aree più remote.

Per intenderci, l'annuncio fa specifico riferimento al fatto che in una città in Alaska si sta già facendo uso del servizio per fornire una connessione a Internet a banda larga alla comunità. Per quel che riguarda la velocità, si legge di "velocità simili a quelle della fibra". Più precisamente, vengono indicate velocità di download e upload fino a un massimo di 10Gbps.

Va detto, però, che attualmente i costi per i fornitori sono di un certo tipo. Per poter fare uso del servizio, gli ISP devono infatti pagare un anticipo di 1,25 milioni di dollari, completando poi il pagamento con una tariffa mensile di 75.000 dollari/Gbps. Insomma, si fa riferimento a un servizio pensato per le aree più remote, anche se allo stato attuale il progetto non risulta applicabile esattamente a tutti gli scenari.