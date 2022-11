Starlink arriva fino in Antartide con i nuovi Falcon 9 dotati di laser

Non solo il taglio netto sul canone Starlink in Italia. La compagnia di Elon Musk è pronta a rivoluzionarsi completamente, dopo aver portato la banda larga ad alta velocità nelle regioni più sperdute del Pianeta.

La ragione per un'introduzione del genere è presto detta: Starlink ha ufficialmente "acceso" i suoi nuovi satelliti per una copertura migliorata in alcuni specifici contesti.

Stiamo parlando dei Falcon 9 equipaggiati con tecnologie di comunicazione laser, che consentono l'interconnessione tra satelliti bypassando la necessità di stazioni di terra in alcuni contesti specifici. Per esempio, in Antartide.

Tra le altre novità, Starlink ha aggiornato anche la sua mappa di copertura, che ora mostra il servizio in funzione quasi in tutta Europa, in Australia, Giappone e America del Sud. Notevole la copertura delle Isole Svalbard, una regione dipendente dalla Norvegia e tra le località più remote del Globo, un arcipelago incastonato nel Mar Glaciale Artico con poco meno di 3.000 abitanti.

Una dimostrazione di forza, questa, per un servizio che sin da subito ha dimostrato di avere le carte in regola per riuscire a mantenere le sue incredibili promesse, arrivando addirittura ad annunciare l'arrivo di Starlink con WiFi negli aerei di linea a partire dal 2023 con il servizio Starlink Aviation per alcune compagnie selezionate.