Starlink arriva anche su barche, navi e yacht: i prezzi però sono davvero proibitivi

Mentre in Italia Starlink è disponibile anche sui camper, Oltreoceano la FCC ha dato alla società di Elon Musk l’autorizzazione per offrire il proprio servizio di internet satellitare anche su barche, navi e yacht. C’è però un piccolo ostacolo: i prezzi.

Il provider spiega che il servizio Starlink Marittimo, questo il nome che è stato dato al nuovo piano di sottoscrizione, è in grado di offrire una velocità di 350 Mbps in download, anche quando si è in mare aperto. Tuttavia, è necessario acquistare un hardware da 10mila Dollari, a cui si aggiunge un abbonamento mensile da ben 5mila Dollari.

Ovviamente, gli utenti possono metterlo in pausa quando vogliono, il che è abbastanza ovvio visto che le navi, barche e yacht non sono utilizzate da tutti per 12 mesi all’anno.

I nuovi terminali, spiega la compagnia in una nota, sono in grado di fornire alte prestazioni e possono mantenere la connessione anche in caso di mare agitato o forti tempeste. Inoltre, possono resistere a “nebbie saline, venti estremi e tempeste”. In un commento diffuso dal CEO Elon Musk, l’imprenditore osserva che SpaceX ha pagato 150mila Dollari al mese per avere connessioni molto peggiori sulle sue navi.

E’ chiaro però che il principale scoglio sia rappresentato dai costi, sebbene il servizio si rivolga ad una fascia di clienti premium. Per fare un raffronto, l’hardware necessario per accedere a Starlink da un’abitazione costa 599 Dollari, mentre l’abbonamento mensile 110 Dollari.